  • Андрей Краснов: «Разочаровался в олимпийском движении в 2018 году, когда на Игры не допустили моих товарищей. Видел, как по ним это ударило»
5

Призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Краснов рассказал, почему разочаровался в олимпийском движении.

– Когда FIS окончательно решила не допускать россиян до отбора на Олимпиаду, многие лыжники опубликовали свою реакцию с ноткой грусти. Как все восприняли вы?

– Я, конечно, не плакал, но был в очередной раз разочарован этим решением и руководством международных лыжных гонок. Все это противоречит духу спорта.

Мне безумно жаль ребят, которые сейчас показывают хорошие результаты. Жалко, что их лучшие годы проходят без возможности реализоваться на международных стартах.

– У вас был опыт выступлений на Кубке мира и подиумы, но не было Олимпиады. Чаще всего мы слышим, что это главная цель спортсменов чуть ли не с детства. У вас так же было?

– У меня был длинный путь трансформации мнения об Играх. В детстве, конечно, я мечтал поехать туда. Нам рассказывали про Олимпиаду как про что-то грандиозное.

Ближе к 18 годам я начал активно смотреть лыжные гонки, и у меня возникал определенный диссонанс. Я не понимал, чем Кубок мира, чемпионат мира отличаются от Олимпиады. Бегут те же самые спортсмены. И вот к совершеннолетию ко мне пришло осознание, что для меня важна спортивная составляющая, а не то, Олимпиада это или Кубок мира.

Я разочаровался в олимпийском движении в 2018 году, когда не допустили моих старших товарищей. Я видел, как по ним это ударило. И я до сих пор не понимаю, с чем тогда был связан недопуск. Ощущение, что ни с чем. Почему Серегу Устюгова не пустили на Олимпиаду в 2018-м, а в 2022-м не было никаких проблем? И такие вопросы про многих у меня все еще стоят в голове.

Да, в моей карьере не случилось Олимпиады или чемпионата мира, но зато был Кубок мира. И это был крутой опыт. Поэтому мне так жаль ребят, у которых этого пока не было в карьере.

– Когда приняли и смирились с мыслью, что у вас, возможно, с Олимпиадой никогда не случится очной встречи, учитывая конкуренцию в наших лыжах?

– Вы знаете, я не в том возрасте, чтобы тешить себя какими-то надеждами. Я уже в 2024 году понимал, что не только у меня, а вообще не факт, что у кого-то из России получится поучаствовать в Играх. Поэтому я сейчас об этом не думаю. Мне, если честно, некогда, – сказал 31-летний Краснов.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
