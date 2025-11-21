  • Спортс
7

Лыжи. Турнир в Елливаре. Далквист и Гран выиграли классические спринты, Сундлинг и Ангер – 2-е

Далквист и Гран победили в спринтах на турнире в Елливаре.

Шведские лыжники Майя Далквист и Антон Гран победили в классических спринтах на турнире в Елливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Елливаре

Елливаре, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Майя Далквист – 2.56,21

2. Йонна Сундлинг – 0,20

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,77

4. Моа Лундгрен – 2,64

5. Моа Илар – 5,89

6. Эмма Рибом – 9,77

Мужчины

1. Антон Гран – 2.33,72

2. Эдвин Ангер – 0,95

3. Йеспер Перссон – 2,81

4. Джеймс Шунмейкер (США) – 4,20

5. Эмиль Даниэльссон – 6,66

6. Оскар Свенссон – 12,54

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
