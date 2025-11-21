Лыжи. Турнир в Елливаре. Далквист и Гран выиграли классические спринты, Сундлинг и Ангер – 2-е
Далквист и Гран победили в спринтах на турнире в Елливаре.
Шведские лыжники Майя Далквист и Антон Гран победили в классических спринтах на турнире в Елливаре.
Лыжные гонки
Турнир в Елливаре
Елливаре, Швеция
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Майя Далквист – 2.56,21
2. Йонна Сундлинг – 0,20
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,77
4. Моа Лундгрен – 2,64
5. Моа Илар – 5,89
6. Эмма Рибом – 9,77
Мужчины
1. Антон Гран – 2.33,72
2. Эдвин Ангер – 0,95
3. Йеспер Перссон – 2,81
4. Джеймс Шунмейкер (США) – 4,20
5. Эмиль Даниэльссон – 6,66
6. Оскар Свенссон – 12,54
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
