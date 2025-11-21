Лыжи. Турнир в Елливаре. Далквист и Гран выиграли классические спринты, Сундлинг и Ангер – 2-е

Далквист и Гран победили в спринтах на турнире в Елливаре.

Шведские лыжники Майя Далквист и Антон Гран победили в классических спринтах на турнире в Елливаре. Лыжные гонки Турнир в Елливаре Елливаре, Швеция Спринт, классический стиль Женщины 1. Майя Далквист – 2.56,21 2. Йонна Сундлинг – 0,20 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,77 4. Моа Лундгрен – 2,64 5. Моа Илар – 5,89 6. Эмма Рибом – 9,77 Мужчины 1. Антон Гран – 2.33,72 2. Эдвин Ангер – 0,95 3. Йеспер Перссон – 2,81 4. Джеймс Шунмейкер (США) – 4,20 5. Эмиль Даниэльссон – 6,66 6. Оскар Свенссон – 12,54