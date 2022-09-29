Анфиса Резцова о словах Скугстада про бойкот Кубка мира: «Клэбо, наоборот, просил, чтобы россиян допустили. Очень надеялась, что его высказывание поддержат и другие»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова главы комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада, который заявил, что норвежская команда может бойкотировать Кубок мира в случае допуска российских спортсменов.

«Накануне Клэбо, наоборот, просил, чтобы россиян допустили. Вот как понимать слова Скугстада? Значит, Клэбо не поддержали или они против своих же спортсменов? Конечно, обидно и досадно. Нашему олимпийскому комитету еще надо работать и добиваться, чтобы нас вернули.

Норвежцы не были нашими сторонниками. Я очень удивилась высказыванию Клэбо. Понимаю, что ему скучно без нас, не с кем соревноваться. Я очень надеялась, что его высказывание поддержат и другие. Но тут политика. Страдают спортсмены, которые вне политики. Очень обидно и больно за это», – сказала Резцова.

«Конечно, у меня есть надежда и вера, что нас все же вернут на международную арену. Каждый день мы ждем хороших новостей. Пусть это произойдет не в начале сезона, но в конце, на последующих этапах. Надежда не умирает! Очень бы хотелось, чтобы не только лыжники, но и биатлонисты выступали на международных стартах», – добавила она.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

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