Йоханнес Клэбо еще не принял решения о тренировках в сборной Норвегии в следующем сезоне

Йоханнес Клэбо не уверен, что будет тренироваться со сборной Норвегии в следующем сезоне.

Об этом сообщил отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо.

«Не хотим вдаваться в подробности о том, как идет общение с федерацией насчет нового сезона. Мы еще не решили, будем ли в национальной команде.

Несомненно, Йоханнес продолжит тренировочную работу к чемпионату мира-2025, который пройдет в Тронхейме. Этот план включает, среди прочего, множество дней в высотных условиях.

Посмотрим, будет ли это организовано без или с участием Федерации лыжных видов спорта Норвегии», – рассказал Хокун.