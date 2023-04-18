Йоханнес Клэбо еще не принял решения о тренировках в сборной Норвегии в следующем сезоне

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Хокун Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо не уверен, что будет тренироваться со сборной Норвегии в следующем сезоне.

Об этом сообщил отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо.

«Не хотим вдаваться в подробности о том, как идет общение с федерацией насчет нового сезона. Мы еще не решили, будем ли в национальной команде.

Несомненно, Йоханнес продолжит тренировочную работу к чемпионату мира-2025, который пройдет в Тронхейме. Этот план включает, среди прочего, множество дней в высотных условиях.

Посмотрим, будет ли это организовано без или с участием Федерации лыжных видов спорта Норвегии», – рассказал Хокун.

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6 комментариев

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SkierNSK
Ответ gerr_max
королеве западло тренироваться в сборной?
Тренера сборной завалили подготовку к ОИ во многом из-за отсутствия достаточного количества высотной подготовки. Тут Клэбо прав, что хочет включить в план "множество дней в высотных условиях."
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Юрий Костыгин
У них в семье как дед скажет- так и будет))
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Артем Морозов
Ответ gerr_max
королеве западло тренироваться в сборной?
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Так вроде горных ОИ не будет до 30 года точно. Валь ди Фиемме только 900м над морем.
Так высотная подготовка полезна для любой высоты, если её грамотно проводить и спортсмен её хорошо переносит. Спуск с высоты перед ГС даёт прибавку и часто используется для финальной подводки. И привычка к высоте уменьшает нагрузку по ходу сезона на высотных этапах.
Да и 900 метров коварная высота, частенько вырубает неожиданно. Для тех кто хорошо адаптирован мало страшна, а для спортсменов с небольшим набором высотных часов может и хватить. На прошедшем ЧМ такая же была, и Шистад в финале спринта выключило, хотя финал был медленнее, чем она пробежала в ПФ.
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