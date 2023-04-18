Йоханнес Клэбо еще не принял решения о тренировках в сборной Норвегии в следующем сезоне
Йоханнес Клэбо не уверен, что будет тренироваться со сборной Норвегии в следующем сезоне.
Об этом сообщил отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо.
«Не хотим вдаваться в подробности о том, как идет общение с федерацией насчет нового сезона. Мы еще не решили, будем ли в национальной команде.
Несомненно, Йоханнес продолжит тренировочную работу к чемпионату мира-2025, который пройдет в Тронхейме. Этот план включает, среди прочего, множество дней в высотных условиях.
Посмотрим, будет ли это организовано без или с участием Федерации лыжных видов спорта Норвегии», – рассказал Хокун.
Да и 900 метров коварная высота, частенько вырубает неожиданно. Для тех кто хорошо адаптирован мало страшна, а для спортсменов с небольшим набором высотных часов может и хватить. На прошедшем ЧМ такая же была, и Шистад в финале спринта выключило, хотя финал был медленнее, чем она пробежала в ПФ.