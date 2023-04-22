Йоханнес Клэбо о презентации сборной Норвегии в Осло: «Исходя из нынешней ситуации, я, вероятно, буду отсутствовать»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Йоханнес Клэбо допустил, что будет отсутствовать на презентации сборной Норвегии.

В понедельник в Осло представят национальную команду по лыжным гонкам.

«Исходя из нынешней ситуации, я, вероятно, буду отсутствовать в понедельник», – сообщил Клэбо.

Ранее стало известно, что лыжник еще не достиг соглашения с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии о подготовке к следующему сезону в составе сборной.

«Первая мысль была о том, что мы каждый раз попадаем в эту ситуацию. Не считаю это чем-то забавным – тут больше подходит слово «неловким», если говорить о том, что это происходит постоянно.

Осталось еще несколько дней. Посмотрим, чем это закончится», – говорит Клэбо.

«Я настроен на поиск решений и очень верю, что мы договоримся о новом соглашении», – заявил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

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5 комментариев

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petr
Что же хрень -Шистад можно тренироваться вне сборной а лидеру нельзя
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petr
Ответ SkierNSK
Лидеру можно тренироваться вне сборной, просто Клэбо хочет не этого, а тренироваться в сборной так, чтобы команда подстраивалась под его планы.
Не надо ля ля -он тренировался с дистанцинщиками и что -обделался -даже спринтеры говорят тот же Валнес -метод и режим тренировок Клэбо нам не подходит-Клэбо тоже говорит -мне одному лучше тренироваться -дело все в деньгах =вот и вся причина-и отец его это озвучивал не раз-прошлый сезон он на свои деньги в Италии жил и тренировался -вот в этом и дело -Клэбо же хочет чтоб его тренировки финансировала федерация -и Клэбо вовсе не говорил о подгонке сборной под его планы -не ври и не вешай мне лапшу на уши --не один ты следишь за новостями
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Andreir888
Сериал "Йоха и Норвежская лыжная Федерация в межсезонье...Снова в деле")))
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SkierNSK
Ответ Andreir888
Сериал "Йоха и Норвежская лыжная Федерация в межсезонье...Снова в деле")))
Да, надо же хоть чем-то походить на Нортуга 😅
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