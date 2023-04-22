Йоханнес Клэбо о презентации сборной Норвегии в Осло: «Исходя из нынешней ситуации, я, вероятно, буду отсутствовать»

Йоханнес Клэбо допустил, что будет отсутствовать на презентации сборной Норвегии.

В понедельник в Осло представят национальную команду по лыжным гонкам.

«Исходя из нынешней ситуации, я, вероятно, буду отсутствовать в понедельник», – сообщил Клэбо.

Ранее стало известно, что лыжник еще не достиг соглашения с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии о подготовке к следующему сезону в составе сборной.

«Первая мысль была о том, что мы каждый раз попадаем в эту ситуацию. Не считаю это чем-то забавным – тут больше подходит слово «неловким», если говорить о том, что это происходит постоянно.

Осталось еще несколько дней. Посмотрим, чем это закончится», – говорит Клэбо.

«Я настроен на поиск решений и очень верю, что мы договоримся о новом соглашении», – заявил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.