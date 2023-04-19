Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает VG. 

Сокращение связано со слабым курсом норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, ростом цен на бензин, ценами на поездки и отели.

Сейчас в состав сборной Норвегии входят 24 лыжника – 13 мужчин (спринтерская и дистанционная команды) и 11 женщин. По информации источника, количество будет сокращено до 20 – по 10 у мужчин и у женщин. 

Уже известно, что место в сборной потеряет Эмиль Иверсен

Полный состав норвежской команды будет объявлен 24 апреля. 

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27 комментариев

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ASH11
Иверсен сильно сдал. Удивительно, как он два последних сезона держался в сборной. Более заслуженных Нортуга и Сундбю сразу выгоняли на мороз, а тут чуваку два сезона фактически дали на реабилитацию. Ожидал, что и Шюра Рете постигнет такая же участь, но тот как-то возродился.
+10
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Pelerin
Ответ LSV
Да ладно? Деньги на спонсирование "демократических" режимов и поставки вооружения есть, а на собственную лыжную сборную нет?
Это называется разум. Ограничили спонсирование развлечений.
За деньги Норвегии не беспокойся. Их пенсионный фонд всего то в 40 раз больше годового бюджета РФ (
+20
-11
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Юрий Костыгин
Стоило только одному из основных спонсоров уйти и уже минус три.
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0
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SkierNSK
Надеюсь нашу сборную тоже немного сократят, 47 человек - это уже реально перебор, даже я не всех знаю😅
+3
0
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Матвей Суицидин
Ноги не привыкли деньгами бросаться.
+2
-1
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Marina Niskanen
Всё из-за того , что основной спонсор ушёл, а не то, что вы написали. А рост цен на бензин и электричество для норвежцев означает , что в отпуск в Таиланд поедут на 2 недели , а не на месяц.
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petr
Все правильно =это только в России 40 человек в сборной -из них 30 дармоеды и туристы =халява же сер.
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Валентин и ыч
Нищеброды, одним словом. Все в фонд свой вкачивают, дороги, медицину и т.п. вместо профспорта.
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Ярик01
Ответ Pelerin
Это называется разум. Ограничили спонсирование развлечений. За деньги Норвегии не беспокойся. Их пенсионный фонд всего то в 40 раз больше годового бюджета РФ (
Быстро они подняли, посмотрел, уже 1384 млрд. долларов, совсем недавно было всего лишь триллион.
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clockworkorange
Ответ Pelerin
Это называется разум. Ограничили спонсирование развлечений. За деньги Норвегии не беспокойся. Их пенсионный фонд всего то в 40 раз больше годового бюджета РФ (
Кто-то соврамши...
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clockworkorange
Ответ Ярик01
Быстро они подняли, посмотрел, уже 1384 млрд. долларов, совсем недавно было всего лишь триллион.
Это капитализация биржевых активов, куда они вкладывают свои сверхдоходы. Лопнет ещё какой-нибудь банк на западе - и цифра станет в 10 раз меньше.
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Ярик01
Ответ clockworkorange
Это капитализация биржевых активов, куда они вкладывают свои сверхдоходы. Лопнет ещё какой-нибудь банк на западе - и цифра станет в 10 раз меньше.
Ты наверно самый умный в 7ых классах вашей школы? В миллиард раз меньше.
Вложения в "один банк" всегда ограничиваются.
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Leo Bonart
Ответ Marina Niskanen
Всё из-за того , что основной спонсор ушёл, а не то, что вы написали. А рост цен на бензин и электричество для норвежцев означает , что в отпуск в Таиланд поедут на 2 недели , а не на месяц.
А основной спонсор ушел... ну просто так, ничего не предвещало
+5
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clockworkorange
Ответ Rygeek
Так говорите, все прекрасно-замечательно в Европе, господа? Ну-ну...)
По идее Норвегия, как страна-бензоколонка, должна была извлечь немалый профит с высоких цен на нефть в прошлом году. Или я чего-то не понимаю?
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clockworkorange
Ответ Валентин и ыч
Нищеброды, одним словом. Все в фонд свой вкачивают, дороги, медицину и т.п. вместо профспорта.
Валентинка, в России действует программа дорожного строительства объемом 13,2 триллиона на ближайшие пять лет. На профспорт у нас идут крохи.
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clockworkorange
Ответ Варлампий Варлампий
Степанова в шоке и пьяном угаре с такой новости, вот дурачки, обладая колоссальным резервным фондом не могли лыжникам выделить, у нас то все за гос счет
Их резервный фонд вложен в фондовый рынок. Кризис , биржевой крах - и нефтяные накопления за полвека просто сгорят.
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