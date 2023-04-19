Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен

Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает VG.

Сокращение связано со слабым курсом норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, ростом цен на бензин, ценами на поездки и отели.

Сейчас в состав сборной Норвегии входят 24 лыжника – 13 мужчин (спринтерская и дистанционная команды) и 11 женщин. По информации источника, количество будет сокращено до 20 – по 10 у мужчин и у женщин.

Уже известно, что место в сборной потеряет .

Полный состав норвежской команды будет объявлен 24 апреля.