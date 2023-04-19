Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен
Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем.
Об этом сообщает VG.
Сокращение связано со слабым курсом норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, ростом цен на бензин, ценами на поездки и отели.
Сейчас в состав сборной Норвегии входят 24 лыжника – 13 мужчин (спринтерская и дистанционная команды) и 11 женщин. По информации источника, количество будет сокращено до 20 – по 10 у мужчин и у женщин.
Уже известно, что место в сборной потеряет Эмиль Иверсен.
Полный состав норвежской команды будет объявлен 24 апреля.
За деньги Норвегии не беспокойся. Их пенсионный фонд всего то в 40 раз больше годового бюджета РФ (
Вложения в "один банк" всегда ограничиваются.