Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов было незаконным и глупым»
Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Наше отстранение было незаконным и глупым. Глупым потому, что мы до сих пор продолжаем общаться со спортсменами из других стран и подписывать контракты со спонсорами.
А незаконным – потому что нарушается принцип Олимпийской хартии», – сказала Степанова в эфире передачи «Громко!»
Нарушил Олимпийское перемирие, которая сама же Россия полдержала, получи наказание.