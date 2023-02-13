Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов было незаконным и глупым»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

«Наше отстранение было незаконным и глупым. Глупым потому, что мы до сих пор продолжаем общаться со спортсменами из других стран и подписывать контракты со спонсорами.

А незаконным – потому что нарушается принцип Олимпийской хартии», – сказала Степанова в эфире передачи «Громко!»

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10 комментариев

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МТБ
Глупым - возможно. Но про закон не таким, как Степанова говорить
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Koulmann
Нарушение Олимпийской Хартии было, тут Степанова права.
Нарушил Олимпийское перемирие, которая сама же Россия полдержала, получи наказание.
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Marky777
Ответ Mister Zalupa
Ну-с, если вдруг ветер переменится - это дама будет ровно также петь на другой лад и говорить, что никогда действующую власть не поддерживала. Только интернет все помнит. И надеюсь припомнит ей в каком-нибудь процессе.
Ее просто не допустят до Олимпиады. В любом случае
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Thursday31
ааа... ну у нас в стране то все по закону делается))
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Melnikov1968
Ну эту хрень ты лохам вешай.
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fedorbazaykin
Вероника, зовёт что-то глупым. Смешно
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Красный чай
Ответ Игорь Замаруев
Комментарий удален модератором
К сожалению загадки нет, она ведь в современной России находится. Тут можно даже спокойно призывать бомбить ядерным оружием весь мир, а вы говорите наказание за нацистские высказывания
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Max Zhomkov
Обычный приспособленец куда ветер будет дуть туда и говорить будет. Топорно и мерзко. Но кресла в нашей стране так эффективно выбиваются.
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Mister Zalupa
Ну-с, если вдруг ветер переменится - это дама будет ровно также петь на другой лад и говорить, что никогда действующую власть не поддерживала. Только интернет все помнит. И надеюсь припомнит ей в каком-нибудь процессе.
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Игорь Замаруев
Комментарий удален
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Abdul Aziz
да иди ты
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