Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов было незаконным и глупым»

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Наше отстранение было незаконным и глупым. Глупым потому, что мы до сих пор продолжаем общаться со спортсменами из других стран и подписывать контракты со спонсорами.

А незаконным – потому что нарушается принцип Олимпийской хартии», – сказала Степанова в эфире передачи «Громко!»