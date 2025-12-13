Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я

Немка Айхер победила в скоростном спуске на Кубке мира в Санкт-Морице.

Немецкая горнолыжница Эмма Айхер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Горные лыжи Кубок мира Санкт-Мориц, Швейцария Женщины Скоростной спуск 1. Эмма Айхер (Германия) – 1.30,50 2. Линдси Вонн (США) – 0,24 3. София Годжа (Италия) – 0,29 4. Бризи Джонсон (США) – 0,40 5. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,65 6. Лаура Пировано (Италия) – 0,76