Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
Немка Айхер победила в скоростном спуске на Кубке мира в Санкт-Морице.
Горные лыжи
Кубок мира
Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины
Скоростной спуск
1. Эмма Айхер (Германия) – 1.30,50
2. Линдси Вонн (США) – 0,24
3. София Годжа (Италия) – 0,29
4. Бризи Джонсон (США) – 0,40
5. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,65
6. Лаура Пировано (Италия) – 0,76
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
