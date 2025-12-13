  • Спортс
4

Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я

Немка Айхер победила в скоростном спуске на Кубке мира в Санкт-Морице.

Немецкая горнолыжница Эмма Айхер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Горные лыжи

Кубок мира

Санкт-Мориц, Швейцария

Женщины

Скоростной спуск

1. Эмма Айхер (Германия) – 1.30,50

2. Линдси Вонн (США) – 0,24

3. София Годжа (Италия) – 0,29

4. Бризи Джонсон (США) – 0,40

5. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,65

6. Лаура Пировано (Италия) – 0,76

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
