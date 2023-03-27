Степанова о допуске российских спортсменов: «Думаю, возврат начнется через зимние юношеские Олимпийские игры в январе 2024-го»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России Юношеские олимпийские игры Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова предположила дату возвращения российских спортсменов.

«Мне, разумеется, интересно, какую формулу нашего возврата на международные соревнования предложит МОК завтра.

Думаю, что возврат начнется через зимние юношеские Олимпийские игры – они в январе 2024-го. В относительно нейтральной Южной Корее. Участвуют в них подростки до 18 лет (я на прошлые, в Лозанне, не попала по возрасту чуть-чуть, о чем до сих пор жалею).

Почему ЮОИ? Отстранять от международного спортивного движения несовершеннолетних, детей – это совсем уже неполиткорректно, даже на Западе абсолютное большинство не поймет. А для МОК это будет такой пробный шар – как все пройдет», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Она не знает, вернее, тот, кто для не пишет не знает, что инвалидов прямо с ОИ выгнали в том году...так что дети - это не главное...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Тебе нечем думать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
peantros1963
Думать - это не её.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий