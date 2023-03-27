Степанова о допуске российских спортсменов: «Думаю, возврат начнется через зимние юношеские Олимпийские игры в январе 2024-го»
Лыжница Вероника Степанова предположила дату возвращения российских спортсменов.
«Мне, разумеется, интересно, какую формулу нашего возврата на международные соревнования предложит МОК завтра.
Думаю, что возврат начнется через зимние юношеские Олимпийские игры – они в январе 2024-го. В относительно нейтральной Южной Корее. Участвуют в них подростки до 18 лет (я на прошлые, в Лозанне, не попала по возрасту чуть-чуть, о чем до сих пор жалею).
Почему ЮОИ? Отстранять от международного спортивного движения несовершеннолетних, детей – это совсем уже неполиткорректно, даже на Западе абсолютное большинство не поймет. А для МОК это будет такой пробный шар – как все пройдет», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.
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