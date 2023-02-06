Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов от международных стартов было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете высказалась о критике в адрес экс-лыжницы, главы комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен из-за позиции по допуску россиян к международным соревнованиям.

Якобсен ранее заявила, что неправильно отстранять спортсменов только на основании паспорта. Ее слова интерпретировали как поддержку возвращения россиян на международные турниры, из-за чего норвежка столкнулась с хейтом.

«Разве у Астрид и остальных в , и других спортивных организациях не было достаточно времени, чтобы обсудить это? Мне хотелось бы думать, что 11 месяцев — достаточно времени, чтобы прийти к выводу в этом вопросе, но у них явно свой темп принятия решений.

Мое отношение не изменилось: отстранение российских спортсменов от международных соревнований было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым.

Спорт должен быть нейтральным. Лично меня не волнуют ценности, предпочтения и политические взгляды Астрид Якобсен или кого-либо еще, если они являются законными. Я буду соревноваться с кем угодно без предрассудков.

Если вам нужен еще год дискуссий, я ничего не могу с этим поделать.

Могу только напомнить, что в марте прошлого года руководство Норвегии выгнало нас с холменколленских трасс, когда мы уже были там и готовились, без всяких обсуждений. Так нельзя относиться к гостям», – сказала Степанова норвежскому изданию Dagbladet.

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться