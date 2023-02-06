Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов от международных стартов было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Астрид Якобсен FIS Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова высказалась о критике в адрес экс-лыжницы, главы комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен из-за позиции по допуску россиян к международным соревнованиям.

Якобсен ранее заявила, что неправильно отстранять спортсменов только на основании паспорта. Ее слова интерпретировали как поддержку возвращения россиян на международные турниры, из-за чего норвежка столкнулась с хейтом.

«Разве у Астрид и остальных в МОК, FIS и других спортивных организациях не было достаточно времени, чтобы обсудить это? Мне хотелось бы думать, что 11 месяцев — достаточно времени, чтобы прийти к выводу в этом вопросе, но у них явно свой темп принятия решений.

Мое отношение не изменилось: отстранение российских спортсменов от международных соревнований было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым.

Спорт должен быть нейтральным. Лично меня не волнуют ценности, предпочтения и политические взгляды Астрид Якобсен или кого-либо еще, если они являются законными. Я буду соревноваться с кем угодно без предрассудков.

Если вам нужен еще год дискуссий, я ничего не могу с этим поделать.

Могу только напомнить, что в марте прошлого года руководство Норвегии выгнало нас с холменколленских трасс, когда мы уже были там и готовились, без всяких обсуждений. Так нельзя относиться к гостям», – сказала Степанова норвежскому изданию Dagbladet. 

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться

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28 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ T. H.
Олимпийское движение и международные федерации дистанцировались от Югославского, Иракского конфликта к примеру. Чем этот конфликт отличается от прежних?
Тем что тут Россия как кость в горле всегда, а там хозяева решили
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Зубы Дзюбы
Ответ Куприн
Очень интересно будет посмотреть на встречу Степановой со своим горе-спичрайтером когда всех спортсменов допустят к соревнованиям, а её после всех этих инфернальных опусов- нет.
С какой целью ты написал данное словосочетание, Фландерс?
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Дмитрий Чидакин
Хороша Вероничка! Знатно она подрывает пятые точки всякому отребью
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Илья Владимирович
Ответ bengalsckyzh
Спортсменам России никто не может гарантировать безопасность. Никто. Шлёпнут эту Степашку (для ума) и то не поймут.
Головин с Миранчуком дрожат от страха как осиновые листы, Да и Медведев с Рублевым им не уступают. А как боится вся наша НХЛовская диаспора - одному Богу известно. На матче звезд, вон, целой командой скрывались от гонений.
Почитал я критиков Степановой, могу сказать одно - вы друг друга стоите, однозначно)
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Макар Телятгонялов
Ответ Hardy
ждём возвращения Натальи, вот образец нейтральности и достойного поведения.
Наталья без Вероники не поедет.
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Зубы Дзюбы
Ответ Анатолий Magicbrain
интересно, с какой попытки, настоящая Степанова в обычной жизни без запинки произнесет слово «дискриминирующим»?
Она же не рамзан. Думаю, справится
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Евгений Соболев
Ну да.. Ракета Х-22 по Днепру всё толково..продуманно!??
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Abdul Aziz
Ответ Анатолий Magicbrain
интересно, с какой попытки, настоящая Степанова в обычной жизни без запинки произнесет слово «дискриминирующим»?
и Хёльменколлинских😁
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Alestern
Ответ sdzrghx
в мире много чего происходит (много разных конфликтов и горячих точек)... но здесь явно прослеживается дискриминация именно по национальному признаку!... одним словом - русофобия.
Именно, что русофобия. К сожалению, разумеется. Ничему видать история не учит этот запад.
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Андрей Максимов
Ответ T. H.
Олимпийское движение и международные федерации дистанцировались от Югославского, Иракского конфликта к примеру. Чем этот конфликт отличается от прежних?
отличается переделом карты мира, т.е. мироустройства достигнутого в 1945 году
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haymaker
Ну подайте в суд, раз незаконно. Начните с басманного
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Ketanest
Степашка- это олицетворение глупости и наглости в одном флаконе.
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T. H.
Ответ Melnikov1968
Наивно полагать, что мировое сообщество и МОК, а также международные спортивные федерации никак не прореагируют на СВО и сделают вид, что ничего не происходит.
Олимпийское движение и международные федерации дистанцировались от Югославского, Иракского конфликта к примеру. Чем этот конфликт отличается от прежних?
+4
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Mt09
Ответ sdzrghx
в мире много чего происходит (много разных конфликтов и горячих точек)... но здесь явно прослеживается дискриминация именно по национальному признаку!... одним словом - русофобия.
нет. чеченские спортсмены тоже под дисквалом, и дагестанские. никакой привязки к национальности.
а в мире - если в стране Х постоянно идет война, то да, всем безразлично
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bengalsckyzh
Спортсменам России никто не может гарантировать безопасность. Никто. Шлёпнут эту Степашку (для ума) и то не поймут.
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37old
Ответ sdzrghx
в мире много чего происходит (много разных конфликтов и горячих точек)... но здесь явно прослеживается дискриминация именно по национальному признаку!... одним словом - русофобия.
Ну да, Халили же бегает...или нет?
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sdzrghx
Ответ Melnikov1968
Наивно полагать, что мировое сообщество и МОК, а также международные спортивные федерации никак не прореагируют на СВО и сделают вид, что ничего не происходит.
в мире много чего происходит (много разных конфликтов и горячих точек)... но здесь явно прослеживается дискриминация именно по национальному признаку!... одним словом - русофобия.
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-2
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Павел Храмов
Это поведение степановой было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым
+3
-3
0
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VuNePonimaete
И вот этих всенетакочевидцев надо возвращать на международные соревнования?
+2
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0
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Hardy
ждём возвращения Натальи, вот образец нейтральности и достойного поведения.
0
-1
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Olga.t
"Спорт должен быть нейтральным"...
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Конечно, должен быть нейтральным, никто с этим постулатом не спорит.
Но что происходит в реальной жизни? Сама Степанова очень активно вовлечена в политические мероприятия, делает это с большим удовольствием.
При этом ей очень хочется быть на КМ, ЧМ, ОИ.... Сидеть на двух стульях очень неудобно...
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37old
Ответ Анатолий Magicbrain
интересно, с какой попытки, настоящая Степанова в обычной жизни без запинки произнесет слово «дискриминирующим»?
Есть серьёзные сомнения, что она его напишет без ошибок.
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Melnikov1968
Наивно полагать, что мировое сообщество и МОК, а также международные спортивные федерации никак не прореагируют на СВО и сделают вид, что ничего не происходит.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
Очень интересно будет посмотреть на встречу Степановой со своим горе-спичрайтером когда всех спортсменов допустят к соревнованиям, а её после всех этих инфернальных опусов- нет.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sintenced
Степанова была и остается просто глупой.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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