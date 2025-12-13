Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира указана под российским флагом
Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира на сайте FIS указана под флагом РФ.
Российская лыжница Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира на сайте Международной федерации лыжных видов (FIS) указана под флагом РФ.
Сегодня Непряева дебютировала на Кубке мира в нейтральном статусе, заняв 37-е место в коньковом спринте.
В общем зачете она идет на 103-м месте с 13 очками.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
