Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира указана под российским флагом

Российская лыжница Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира на сайте Международной федерации лыжных видов (FIS) указана под флагом РФ.

Сегодня Непряева дебютировала на Кубке мира в нейтральном статусе, заняв 37-е место в коньковом спринте.

В общем зачете она идет на 103-м месте с 13 очками.