Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.
Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на Кубке мира во Франции.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Мужчины
Гигантский слалом
1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.10,07
2. Лука Эрни (Швейцария) – 0,18
3. Марко Одерматт (Швейцария)
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,42
5. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,47
6. Ривер Радамус (США) – 0,54
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
