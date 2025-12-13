Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й

Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на Кубке мира во Франции. Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Мужчины Гигантский слалом 1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.10,07 2. Лука Эрни (Швейцария) – 0,18 3. Марко Одерматт (Швейцария) 4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,42 5. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,47 6. Ривер Радамус (США) – 0,54