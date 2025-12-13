  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
1

Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й

Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на Кубке мира во Франции. 

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Мужчины 

Гигантский слалом

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 2.10,07

2. Лука Эрни (Швейцария) – 0,18

3. Марко Одерматт (Швейцария)

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,42

5. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,47 

6. Ривер Радамус (США) – 0,54

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лука Эрни
Ривер Радамус
Марко Одерматт
Лоик Мейар
Штефан Бреннштайнер
logoсборная Швейцарии
Тимон Хауган
гигантский слалом
logoКубок мира
logoсборная Норвегии
logoсборная США
logoсборная Австрии
горные лыжи
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Хагстрем и Ангер – 3-и
12 декабря, 16:47
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Винатцер – 2-й, Кристофферсен – 3-й
8 декабря, 06:30
Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в супергиганте, Меллер – 2-й, Хазер – 3-й
5 декабря, 21:25
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
вчера, 18:37
Симпсон-Ларсен о победе на Кубке мира: «Я просто в шоке, не могу поверить. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры»
вчера, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я, Непряева – 69-я
вчера, 15:15
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Коростелев – 98-й
вчера, 15:10
Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
вчера, 14:57
Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»
вчера, 14:48
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
вчера, 14:36
Мать Коростелева: «Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу»
вчера, 14:29
Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»
вчера, 14:19
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
вчера, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15