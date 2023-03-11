Нортуг о норвежском топ-10 в марафоне: «Фантастическая работа команды, но печаль для мировых лыжных гонок. На это скучно и грустно смотреть»

Петтер Нортуг недоволен доминированием норвежцев на лыжном Кубке мира.

Сегодня на этапе в Холменколлене норвежские спортсмены заняли первые 10 мест в коньковом марафоне.

«Фантастическая работа норвежской команды, но печаль для мировых лыжных гонок. Не такую картину мы хотели бы наблюдать в Холменколлене в гонках на 50 км. На это скучно и грустно смотреть», – заявил 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам.

Также Нортуг прокомментировал тот факт, что многие лыжники из других стран (включая лидеров общего зачета Кубка мира) не участвовали в гонке.

«Мы не хотим подобного. Гонки в Холменколлене должны быть событием, в котором хотят участвовать все спортсмены и которому нужно уделять приоритетное внимание», – добавил он.

Норвежские лыжники заняли первые 10 мест в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене