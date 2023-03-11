Нортуг о норвежском топ-10 в марафоне: «Фантастическая работа команды, но печаль для мировых лыжных гонок. На это скучно и грустно смотреть»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Петтер Нортуг Лыжи

Петтер Нортуг недоволен доминированием норвежцев на лыжном Кубке мира.

Сегодня на этапе в Холменколлене норвежские спортсмены заняли первые 10 мест в коньковом марафоне.

«Фантастическая работа норвежской команды, но печаль для мировых лыжных гонок. Не такую картину мы хотели бы наблюдать в Холменколлене в гонках на 50 км. На это скучно и грустно смотреть», – заявил 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам.

Также Нортуг прокомментировал тот факт, что многие лыжники из других стран (включая лидеров общего зачета Кубка мира) не участвовали в гонке.

«Мы не хотим подобного. Гонки в Холменколлене должны быть событием, в котором хотят участвовать все спортсмены и которому нужно уделять приоритетное внимание», – добавил он.

Норвежские лыжники заняли первые 10 мест в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене

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5 комментариев

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eraser2
Политики закапывают мировой спорт. МОК и Федерации ничего не могут сделать. Какой спорт, когда мир разрушается...
0
0
0
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Vadim Nenonen
Ответ Iuasanotu
Борьба была, поэтому какая вообще разница какой они национальности Не колхозили до финиша как на ЧМ - и хорошо
борьбы,так то,не было))
+1
0
+1
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imaxim
Очевидно, что россияне разбавили бы эту десятку. Но увы
+3
0
+3
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Александра Стенмарк
Интереса нет, нет тех эмоций, которые дарит любой чемпионат / в том числе и ОИ/ при полноценном составе участников. Информацию читаешь, видео финиша доступно, но без особых эмоций.
+4
0
+4
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Iuasanotu
Борьба была, поэтому какая вообще разница какой они национальности
Не колхозили до финиша как на ЧМ - и хорошо
0
-5
-5
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