Сергей Крянин: «Коростелеву и Непряевой надо просто дойти до финиша в Давосе, и требования квалификации на Олимпиаду будут выполнены»

Крянин: чтобы отобраться на ОИ, Коростелеву и Непряевой надо дойти до финиша.

Сергей Крянин заявил, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой достаточно просто финишировать в гонках на этапе Кубка мира в Давосе, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду.

Сегодня Коростелев и Непряева выступят в коньковых спринтерских гонках.

– Какого результата надо добиться Коростелеву и Непряевой в Давосе для попадания на Олимпиаду?

– Думаю, им просто надо дойти до финиша при их подготовке. И требования квалификации будут выполнены. Но амбиции – не просто пройти, а побороться за попадание в финал спринта, завоевание призовых мест сегодня и завтра. Любой спортсмен, который выходит побороться с сильнейшими, хочет доказать, что он сильнее.

Скорее всего, им надо будет просто дойти до финиша и такого сильного проигрыша не будет, чтобы не пройти отбор. Тем более у них хорошая подготовка, а Савелий вообще один из лидеров в России в спринтерских дисциплинах. Думаю, поводов переживать по этому случаю нет.

Главное, что допустили. И если добегут до финиша – уже выполнят квалификационные требования по скорости передвижения. Но они поехали не только выполнить эти требования, а занять какие‑то места.

Это касается и сегодняшнего старта и завтрашней гонки. Они должны подтвердить, что они могут достойно выступить на дистанции в 10 км, и что могут бегать спринт, – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

