«Все видели, как на Кубке мира Петтер Нортуг устраивал шоу. Думаю, здесь тоже самое». Вылегжанин о словах Устюгова и Большунова про «мешков»

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Чемпион мира Максим Вылегжанин высказался о взаимоотношениях между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Не скажу, что ситуация между Большуновым и Устюговым – пиар лыжных гонок. Много разговоров, фотографий с церемонии награждения в мешках. Думаю, это способствует популяризации.

Болельщики смотрят и ждут следующей гонки, кто выиграет и как они себя поведут. Все видели, как на Кубке мира Петтер Нортуг устраивал шоу. Думаю, здесь тоже самое», – сказал Вылегжанин.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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