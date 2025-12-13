«Поняла, что могу рассчитывать только на себя». Таталина о допуске на международные соревнования

Фристайлистка Таталина: последние три с половиной года я все делала за свой счет.

Чемпионка мира 2021 года по лыжному фристайлу Анастасия Таталина высказалась о получении нейтрального статуса.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях. Позже FIS присвоила нейтральный статус нескольким спортсменам.

– Вы рассказывали, что самостоятельно подавали апелляцию в CAS. Ваше дело рассматривали раньше или позже всех остальных?

– Когда получила отказ от Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР), поняла, что могу рассчитывать только на себя, и обратилась к своему юристу.

– Сами ездили в Лозанну и участвовали в заседании?

– У меня есть юрист, который занимается всеми моими делами.

– Насколько затратна вся эта история оспаривания решений и получения нейтрального статуса?

– Эта история начинается не с решения Спортивного арбитражного суда. С момента отстранения, то есть в последние три с половиной года, я тренировалась, поддерживала форму, все делала за свой счет и за счет поддержки близких. Верила, что однажды смогу вернуться на мировую арену. Естественно, за все это время финансовая нагрузка была большой.

– То есть зарплату в ЦСП вы не получали?

– Возможно, вы прочитали в других интервью, что я обращалась в ОКР и в Министерство спорта. Говорила, что я готова выступать, у меня есть программа мирового уровня, просила включить меня в списки. К сожалению, получила отказ. Мне сказали, что меня нет в составе сборной. На этом наш диалог закончился.

– Если бы вы не подавали жалобу в CAS отдельно, то вам нейтральный статус сейчас никто не дал бы?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Если честно, не владею такой информацией, – ответила Таталина.

