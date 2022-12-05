Йоханнес Клэбо выиграл половину гонок Кубка мира, в которых стартовал

3 декабря норвежский лыжник выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Это 52-я победа норвежца на Кубке мира. Всего он пробежал 104 кубковых гонки, и, таким образом, выиграл половину из них.

По доле победных гонок Клэбо превосходит всех остальных лыжников. выиграл 46% гонок, – 39, – 17.

– Ты можешь побыть немного ненорвежцем и сказать: «Я настолько лучше всех остальных, что у них нет шансов»?

– Это идет вразрез с моим воспитанием. Мне никогда не приходило в голову говорить такое, и я никогда этого не скажу, – сказал Клэбо со смехом.