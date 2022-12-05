Йоханнес Клэбо выиграл половину гонок Кубка мира, в которых стартовал
3 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Это 52-я победа норвежца на Кубке мира. Всего он пробежал 104 кубковых гонки, и, таким образом, выиграл половину из них.
По доле победных гонок Клэбо превосходит всех остальных лыжников. Гунде Сван выиграл 46% гонок, Бьорн Дэли – 39, Петтер Нортуг – 17.
– Ты можешь побыть немного ненорвежцем и сказать: «Я настолько лучше всех остальных, что у них нет шансов»?
– Это идет вразрез с моим воспитанием. Мне никогда не приходило в голову говорить такое, и я никогда этого не скажу, – сказал Клэбо со смехом.
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