Анастасия Таталина: «В моем лексиконе нет слова «страшно», я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя – олимпийское золото»

Фристайлистка Таталина: моя цель – олимпийское золото.

Чемпионка мира 2021 года по лыжному фристайлу Анастасия Таталина нацелена на золото Олимпийских игр.

Российская спортсменка ранее получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

– Последние большие соревнования у вас были почти два года назад. Не просел ли за это время уровень? Остались ли вы конкурентоспособной?

– Я знаю, какие трюки мне нужны для достижения целей. Конечно, глядя на мировой уровень, можно подвинуть эту планку. Но я стараюсь фокусироваться на себе и улучшать себя. У меня есть идеальная программа в голове, которую хочу исполнить, и над ней работаю.

– Как оцените свои шансы попадания на Олимпиаду-2026?

– Я считаю, что все возможно. Сейчас осталось две-три недели, чтобы подготовиться к этапам Кубка мира по слоупстайлу. Приложу все усилия и буду стремиться, чтобы все реализовалось, чтобы получить достаточное количество очков для квалификации. Думаю, у меня большие шансы это сделать. В биг-эйре, к сожалению, отобраться не успеваю, так как заключительный квалификационный этап начинается сегодня в США, а телепорты еще не придумали. Поэтому остаются два этапа в слоупстайле в январе – в США и Швейцарии. <...>

– Что нужно сделать на январских этапах, чтобы отобраться на Олимпиаду?

– Попасть в топ-4 на обоих этапах.

– Это гарантированно принесет лицензию?

– Да, тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30, которые едут на Олимпиаду. Квалификация началась в прошлом сезоне, но мы не были допущены. У меня остаются два этапа в январе.

– И нет права на ошибку?

– Получается, так.

– Не страшно? Готовы ли морально к худшему сценарию?

– В моем лексиконе нет слова «страшно». Я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя – олимпийское золото. Я на самом деле очень жду возвращения в мировой спорт. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор. Да, это непросто. Но я к этому готовлюсь. Когда я еду на соревнования, то у меня нет задачи попасть в топ-20. Я всегда хочу быть первой. Этот настрой мне помогает в том числе психологически, – сказала Таталина.