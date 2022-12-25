Петтер Нортуг об отсутствии российских лыжников на Кубке мира: «Их немного не хватает. В плане интриги это грустно»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался об отсутствии сборной России на Кубке мира.

Российские лыжники отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«В прошлом году россияне были сильнейшими на главном старте. Они выглядели лучше подготовленными как команда. Их немного не хватает, но мы понимаем, что их тут быть не может.

В плане интриги это немного грустно. Это могло бы оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой будет не хватать и после Рождества», – сказал Нортуг.