«Я нейтральный спортсмен. Не спрашивайте меня об этом». Коростелев отказался отвечать иностранным СМИ на вопросы о политике

Савелий Коростелев не стал отвечать норвежским СМИ на вопросы о политике.

Российский лыжник Савелий Коростелев попросил иностранных журналистов не задавать ему вопросов о политике во время Кубка мира.

Коростелев допущен в нейтральном статусе к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ). Сегодня он примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

– Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Я хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с некоторыми спортсменами. Они были приветливы. Что там говорят в FIS? Мы – семья?

– Ты готов к тому, что будут реакции?

– Конечно, какие-то реакции будут. Я надеюсь, что они будут положительными, – сказал Коростелев.

Как отмечает TV2, лыжник отказывается отвечать на вопросы о политике, в частности, о президенте России Владимире Путине. Также он не стал отвечать на вопрос о том, как будет соревноваться с украинскими спортсменами.

«Я нейтральный спортсмен. Спорт – не политика. Не спрашивайте меня об этом», – сказал Коростелев.

ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой