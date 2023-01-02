«Тур де Ски». 3-й этап. Тириль Венг, Нисканен, Карлссон, Диггинс, Хенниг, Калво пробегут классическую «разделку» на 10 км

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3 января в Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

27. Виктория Карл (Германия)

28. Тереза Штадлобер (Австрия)

29. Криста Пярмякоски (Финляндия)

30. Джесси Диггинс (США)

32. Катарина Хенниг (Германия)

34. Кертту Нисканен (Финляндия)

36. Тириль Венг (Норвегия)

38. Фрида Карлссон (Швеция)

40. Лотта Венг (Норвегия)

42. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

44. Рози Бреннан (США)

46. Надин Фендрих (Швейцария)

48. Хайди Венг (Норвегия)

50. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

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