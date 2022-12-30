«Тур де Ски». Диггинс, Далквист, Фендрих, Тириль и Лотта Венг выступят в коньковом спринте

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31 декабря в Швейцарии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины пробегут спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь Мюстайр, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция финалов – после 16.00 на «Матч ТВ».

Старт-лист

Майя Далквист (Швеция)

Надин Фендрих (Швейцария)

Криста Пярмякоски (Финляндия) 

Джулия Керн (США)

Джесси Диггинс (США)

Лотта Венг (Норвегия)

Тириль Венг (Норвегия)

Виктория Карл (Германия)

Фрида Карлссон (Швеция)

Матильде Мирвол (Норвегия)

Ясми Йоенсуу (Финляндия)

Катарина Хенниг (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

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