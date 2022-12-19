Расписание соревнований «Тур де Ски»-2022/23
С 31 декабря по 8 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Sports.ru представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь Мюстайр, Швейцария
31 декабря
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 13.30, финалы – 16.00
1 января
Женщины, преследование, 10 км, классический стиль
14:00
Мужчины, преследование, 10 км, классический стиль
15.15
Оберстдорф, Германия
3 января
Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
13.45
Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
16.45
4 января
Женщины, 20 км, преследование, свободный стиль
13.15
Мужчины,20 км, преследование, свободный стиль
16.30
6 января
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12.00, финалы – 14.30
7 января
Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
13.45
Мужчины,15 км, масс-старт, классический стиль
15.30
8 января
Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
13.00
Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
14.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позднее.
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