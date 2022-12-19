Расписание соревнований «Тур де Ски»-2022/23

С 31 декабря по 8 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Sports.ru представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь Мюстайр, Швейцария

31 декабря

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 13.30, финалы – 16.00

1 января

Женщины, преследование, 10 км, классический стиль

14:00

Мужчины, преследование, 10 км, классический стиль

15.15

Оберстдорф, Германия

3 января

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

13.45

Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

16.45

4 января

Женщины, 20 км, преследование, свободный стиль

13.15

Мужчины,20 км, преследование, свободный стиль

16.30

6 января

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12.00, финалы – 14.30

7 января

Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль

13.45

Мужчины,15 км, масс-старт, классический стиль

15.30

8 января

Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

13.00

Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

14.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позднее.