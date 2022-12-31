«Тур де Ски». 2-й этап. Карлссон, Хайди Венг, Фендрих, Тириль Венг, Далквист, Лотта Венг выступят в гонке преследования на 10 км классическим стилем

1 января в Валь-Мюстаире на втором этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Женщины

10 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Участники

Надин Фендрих (Швейцария)

(Швеция)

(Норвегия)

(Норвегия)

(Швеция)

(Норвегия)

(Финляндия)

Рози Бреннан (США)

Матильде Мирвол (Норвегия)

(Финляндия)

(Швеция)

Федерика Санфилиппо (Италия)

Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

(США)

(Австрия)

(Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23