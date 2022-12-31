«Тур де Ски». 2-й этап. Карлссон, Хайди Венг, Фендрих, Тириль Венг, Далквист, Лотта Венг выступят в гонке преследования на 10 км классическим стилем
1 января в Валь-Мюстаире на втором этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Женщины
10 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Участники
Надин Фендрих (Швейцария)
Майя Далквист (Швеция)
Лотта Венг (Норвегия)
Тириль Венг (Норвегия)
Фрида Карлссон (Швеция)
Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
Кертту Нисканен (Финляндия)
Рози Бреннан (США)
Матильде Мирвол (Норвегия)
Криста Пярмякоски (Финляндия)
Анна Дювик (Швеция)
Федерика Санфилиппо (Италия)
Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
Джесси Диггинс (США)
Тереза Штадлобер (Австрия)
Хайди Венг (Норвегия)
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