Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг лидирует в общем зачете, Карлссон – 2-я, Рибом – 3-я
Норвежская лыжница Тириль Венг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Общий зачет
Женщины
1. Тириль Венг (Норвегия) – 168
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 158
3. Эмма Рибом (Швеция) – 154
4. Майя Далквист (Швеция) – 145
5. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 141
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 123
7. Катарина Хенниг (Германия) – 116
8. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 113
9. Виктория Карл (Германия) – 106
10. Эбба Андерссон (Швеция) – 100
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене
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