Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг лидирует в общем зачете, Карлссон – 2-я, Рибом – 3-я

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Норвежская лыжница Тириль Венг лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Общий зачет

Женщины

1. Тириль Венг (Норвегия) – 168

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 158

3. Эмма Рибом (Швеция) – 154

4. Майя Далквист (Швеция) – 145

5. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 141

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 123

7. Катарина Хенниг (Германия) – 116

8. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 113

9. Виктория Карл (Германия) – 106

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 100

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене

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