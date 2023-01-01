«Тур де Ски». Общий зачет. Тириль Венг, Нисканен и Карлссон лидируют, Калво – 4-я

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Норвежка Тириль Венг, шведка Фрида Карлссон и представительница Финляндии Кертту Нисканен лидируют в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после двух этапов. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Общий зачет

После 2-го этапа

1-3 Тириль Венг (Норвегия) – 31,13

1-3. Кертту Нисканен (Финляндия) – то же время

1-3. Фрида Карлссон (Швеция) – то же время

4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) +2

5. Лотта Венг (Норвегия) +22

6. Катарина Хенниг (Германия) +42

7. Рози Бреннан (США) +45

8-9. Надин Фендрих (Швейцария) +1,03

8-9. Хайди Венг (Норвегия) +1,03

10. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) +1,04

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