«Тур де Ски». Общий зачет. Тириль Венг, Нисканен и Карлссон лидируют, Калво – 4-я
Норвежка Тириль Венг, шведка Фрида Карлссон и представительница Финляндии Кертту Нисканен лидируют в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после двух этапов.
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«Тур де Ски»
Женщины
Общий зачет
После 2-го этапа
1-3 Тириль Венг (Норвегия) – 31,13
1-3. Кертту Нисканен (Финляндия) – то же время
1-3. Фрида Карлссон (Швеция) – то же время
4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) +2
5. Лотта Венг (Норвегия) +22
6. Катарина Хенниг (Германия) +42
7. Рози Бреннан (США) +45
8-9. Надин Фендрих (Швейцария) +1,03
8-9. Хайди Венг (Норвегия) +1,03
10. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) +1,04
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