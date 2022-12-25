Первый тренер Устюгова: «Большунов по-мелкому себя неспортивно ведет. Инцидент во второй гонке подряд, а судьи как будто не видят ничего»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Иван Брагин Лыжи

Первый тренер лыжника Сергея Устюгова Иван Брагин заявил, что Александр Большунов ведет себя неспортивно. 

После финиша классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожимать Александру руку. 

«Есть телетрансляция. Все все видят. Это просто уже как-то смешно. А судьи как будто не видят ничего.

Второй инцидент во второй гонке подряд. Саша по-мелкому себя неспортивно ведет. Он же сильный пацан – так сделайте шоу.

Не мое дело кого-то судить. Парни могли зажечь и сделать прекрасную гонку. Но из таких мелочей происходит то, что происходит. Я не судья, мое мнение субъективное. А разбираются пусть те, кто судят этапы», – сказал Брагин.

«Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили – я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами.

Подобный инцидент произошел уже второй раз подряд. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй – уже неслучайно! Зачем так делать?

Сегодня Саня и без этого контролировал гонку. Александр – очень сильный спортсмен. Он и без всяких ситуаций выигрывает у всех.

Но когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво», – цитирует Брагина «Чемпионат.com».

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»

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15 комментариев

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Евгений Соболев
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Толи ещё будет.. "Междусобойчики" мирно не заканчиваются...кто то спокойно к этому относится а ко муто "жопу надобно рвать"..( не будем показывать пальцем)...пошла грызня.. и это только начало..
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Tatyana@griga
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Ответ ஹGrafLisik
Лыжи, как и биатлон в масстарте - это контактные гонки, там часто и подрезания и наезды. Если бы не Большунов А. это сделал, то никто бы не заметил, но из-за штатной ситуации которой бывает сотни раз раздули базар. И не надо писать фигню про убийства, фантазии свои у себя держите, а не на показ. Большунов - это Гений лыж, талантище и прекрасный человек. Он любимец не только у нас в стране у всех болельщиков, но и за рубежом.
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zzzeeerrrooo
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Ответ Андрей Костоломченко
Странно, что еще кто-то удивляются поведению Большунова. Еще более странно, что у него есть какие-то болельщики и его кто-то смеет оправдывать. Я и говорю, если он человека убьет, наверное скажут, что "это великий лыжник убил человека и вы не смеете его осуждать"))
Лол , Большунов всегда агрессивно ведёт себя на лыжные
Благодаря этому у него столько побед , он столько гонок в соло против норгов выиграл и все в пределах правил
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Андрей Костоломченко
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Ответ ஹGrafLisik
Лыжи, как и биатлон в масстарте - это контактные гонки, там часто и подрезания и наезды. Если бы не Большунов А. это сделал, то никто бы не заметил, но из-за штатной ситуации которой бывает сотни раз раздули базар. И не надо писать фигню про убийства, фантазии свои у себя держите, а не на показ. Большунов - это Гений лыж, талантище и прекрасный человек. Он любимец не только у нас в стране у всех болельщиков, но и за рубежом.
Ахахах)) вы сами-то верите в это, что написали?? "Прекрасный человек", уже показал свое нутро не раз, не два и даже не пять. А про убийства я же не шучу. Этот человек единственный, когда я видел, чтобы лыжник на другого лыжника палку поднимал. Да даже детьми бы мы никогда такого подумать не могли. А что если он в следующий раз не маховое движение будет делать, а колюще-режущее в сторону другого спортсмена??
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ஹGrafLisik
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Ответ Андрей Костоломченко
Странно, что еще кто-то удивляются поведению Большунова. Еще более странно, что у него есть какие-то болельщики и его кто-то смеет оправдывать. Я и говорю, если он человека убьет, наверное скажут, что "это великий лыжник убил человека и вы не смеете его осуждать"))
Лыжи, как и биатлон в масстарте - это контактные гонки, там часто и подрезания и наезды. Если бы не Большунов А. это сделал, то никто бы не заметил, но из-за штатной ситуации которой бывает сотни раз раздули базар. И не надо писать фигню про убийства, фантазии свои у себя держите, а не на показ. Большунов - это Гений лыж, талантище и прекрасный человек. Он любимец не только у нас в стране у всех болельщиков, но и за рубежом.
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Щеглот
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А Сорин чего молчит? Тоже мог бы заступиться за сереженьку. Все же его бывший подопечный как-никак. Да, пусть недолго тренировал, но все же тренировал, и у сережи было время зарекомендовать себя. Проявить с хорошей стороны :))
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Tatyana@griga
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Ответ RayDeR100%
Блин, это спринт, постоянно кто-то кого то задевает и подрезает походу гонки. Все штрафы и жёлтые только на финишной прямой(при жёстком падении или затыке). Че вы реально докопались до Большунова?! Не любит и не хочет пригрывать, это самый русский спортсмен.
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Жанна Авдеева
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Ответ RayDeR100%
Блин, это спринт, постоянно кто-то кого то задевает и подрезает походу гонки. Все штрафы и жёлтые только на финишной прямой(при жёстком падении или затыке). Че вы реально докопались до Большунова?! Не любит и не хочет пригрывать, это самый русский спортсмен.
Поддерживаю
Плюсики кончились
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RayDeR100%
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Ответ Варлампий Варлампий
я бы дисквал дал Большунову до конца сезона, пусть продышится, а то явно начал терять берега. Не удивлюсь, если "лучший тренер" его начнет защищать.
Ахаха, ты точно намбер ван
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RayDeR100%
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Блин, это спринт, постоянно кто-то кого то задевает и подрезает походу гонки. Все штрафы и жёлтые только на финишной прямой(при жёстком падении или затыке). Че вы реально докопались до Большунова?!
Не любит и не хочет пригрывать, это самый русский спортсмен.
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Tatyana@griga
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Ответ Ольга Линде
Ну если ты не судья и не твое дело кого-то судить, так не суди. Но ты ведь именно это и делаешь, старательно создавая Устюгову образ страдальца за правду, а Большунову - образ пакостника. Это болельщики могут себе позволить, но никак не профессионал-тренер.
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Варлампий Варлампий
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Ответ Ольга Линде
Ну если ты не судья и не твое дело кого-то судить, так не суди. Но ты ведь именно это и делаешь, старательно создавая Устюгову образ страдальца за правду, а Большунову - образ пакостника. Это болельщики могут себе позволить, но никак не профессионал-тренер.
я бы дисквал дал Большунову до конца сезона, пусть продышится, а то явно начал терять берега. Не удивлюсь, если "лучший тренер" его начнет защищать.
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Ольга Линде
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Ну если ты не судья и не твое дело кого-то судить, так не суди. Но ты ведь именно это и делаешь, старательно создавая Устюгову образ страдальца за правду, а Большунову - образ пакостника. Это болельщики могут себе позволить, но никак не профессионал-тренер.
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Андрей Костоломченко
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Странно, что еще кто-то удивляются поведению Большунова. Еще более странно, что у него есть какие-то болельщики и его кто-то смеет оправдывать. Я и говорю, если он человека убьет, наверное скажут, что "это великий лыжник убил человека и вы не смеете его осуждать"))
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ivan 07
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Очень не спортивно.
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