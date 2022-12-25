Первый тренер Устюгова: «Большунов по-мелкому себя неспортивно ведет. Инцидент во второй гонке подряд, а судьи как будто не видят ничего»
Первый тренер лыжника Сергея Устюгова Иван Брагин заявил, что Александр Большунов ведет себя неспортивно.
После финиша классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожимать Александру руку.
«Есть телетрансляция. Все все видят. Это просто уже как-то смешно. А судьи как будто не видят ничего.
Второй инцидент во второй гонке подряд. Саша по-мелкому себя неспортивно ведет. Он же сильный пацан – так сделайте шоу.
Не мое дело кого-то судить. Парни могли зажечь и сделать прекрасную гонку. Но из таких мелочей происходит то, что происходит. Я не судья, мое мнение субъективное. А разбираются пусть те, кто судят этапы», – сказал Брагин.
«Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили – я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами.
Подобный инцидент произошел уже второй раз подряд. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй – уже неслучайно! Зачем так делать?
Сегодня Саня и без этого контролировал гонку. Александр – очень сильный спортсмен. Он и без всяких ситуаций выигрывает у всех.
Но когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво», – цитирует Брагина «Чемпионат.com».
Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»
Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»
Благодаря этому у него столько побед , он столько гонок в соло против норгов выиграл и все в пределах правил
Плюсики кончились
Не любит и не хочет пригрывать, это самый русский спортсмен.