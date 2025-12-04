Юрий Бородавко: «Большунов переживает, есть мысли хорошие и не очень. Должно пройти время, чтобы все успокоилось»

Бородавко: Большунов переживает из-за ситуации с Бакуровым.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов переживает из-за ситуации с Александром Бакуровым.

«Александр – самодостаточная единица, от него трудно получить информацию. В такой ситуации нет смысла лишний раз его бередить.

Понятно, что он переживает – есть мысли хорошие и не очень. У него так же, как и у всех людей. Должно пройти время, чтобы все успокоилось. Будут гонки, все пойдет по-другому», – сказал Бородавко.

