Юрий Бородавко: «Большунов переживает, есть мысли хорошие и не очень. Должно пройти время, чтобы все успокоилось»
Бородавко: Большунов переживает из-за ситуации с Бакуровым.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов переживает из-за ситуации с Александром Бакуровым.
«Александр – самодостаточная единица, от него трудно получить информацию. В такой ситуации нет смысла лишний раз его бередить.
Понятно, что он переживает – есть мысли хорошие и не очень. У него так же, как и у всех людей. Должно пройти время, чтобы все успокоилось. Будут гонки, все пойдет по-другому», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости