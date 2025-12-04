Сергей Ардашев: «Коростелев сильно начал. Сегодня он был хорошо готов и держал скорость до самого финиша»

Лыжник Ардашев: Коростелев был хорош в коньковой гонке на Кубке России в Тюмени.

Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал свое выступление в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени (2-е место).

Победил Савелий Коростелев.

«Состояние хорошее. Что могу сказать по трассе... Разницы не было – что ты первым стартуешь, что 10‑м. Трасса была разбита и с начала, и по ходу дистанции.

Коростелев сильно начал. Сегодня он был хорошо готов и держал скорость до самого финиша. Он сегодня был очень хорош. По лыжам... Сервису спасибо», – сказал Ардашев.