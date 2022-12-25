Александр Большунов: «Устюгову кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать. Даже ни на кого больше не обращает внимания»

Александр Большунов высказался о том, что не пожал ему руку после финиша классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Я этого не заметил, мы с ребятами друг друга поздравили.

Нет никакого раздражителя, просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания.

Здесь быстрый снег, и все решал каждый сантиметр», – сказал Большунов.

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»