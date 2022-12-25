Александр Большунов: «Устюгову кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать. Даже ни на кого больше не обращает внимания»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов высказался о том, что Сергей Устюгов не пожал ему руку после финиша классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске. 

«Я этого не заметил, мы с ребятами друг друга поздравили.

Нет никакого раздражителя, просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания.

Здесь быстрый снег, и все решал каждый сантиметр», – сказал Большунов. 

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»

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11 комментариев

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Варлампий Варлампий
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запили трансляцию и вызови Бороду один на один, если не очкошник
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Андрей Костоломченко
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Вот же конпченый а. Ну ничего, все тебе аукнется
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Карпесов
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Ответ Booligan
Кэп, ты сам так увлёкся подрезами Устюгова, что не заметил Терентьева. Ровно это про тебя можно сказать, вторую гонку подряд ищешь этого мешка
Сегодня этот мешок ехал впереди и рубился за победу. Кого же ему ещё сторожить? Он и на КМ так делает и закрывает просвет от опасного соперника. Или Устюгов сейчас не опасен, надо было его отпустить вперёд?
А то, что там Теря прорвался справа, так это заслуга самого Тери, а никак не просчёт Большунова.
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Booligan
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Кэп, ты сам так увлёкся подрезами Устюгова, что не заметил Терентьева. Ровно это про тебя можно сказать, вторую гонку подряд ищешь этого мешка
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Alko78
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у кого что болит
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bettini
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Если норги узнают про все эти замесы, то Холунн снова скажет очевидные вещи
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Klaim
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Как сейчас перед глазами 2017 год и Сергей Устюгов один за всех!!! Если Сергей так считает ему можно. Если Большунов считает себя самым великим то тоже ок.
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Матвей Суицидин
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А что в этом плохого? Надо соревноваться друг с другом раз уж нет КМ. Все хотят обыграть Большунова.
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Свет19
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Клэбо нету, надо друг с другом теперь :)
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Сергей Орлов
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Насколько великий спортсмен, настолько и плохой человек.
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OnlyDendy
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А может журналисты у Клэбо спросят кто из них прав 😁?
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