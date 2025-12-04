Клэбо о допуске российских лыжников: «Это то, с чем нам приходится мириться. Каково будет снова соревноваться с ними? Нормально»

Клэбо высказался о возвращении российских лыжников.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо прокомментировал возвращение российских лыжников на международную арену.

Россияне допущены к участию в гонках Кубка мира в нейтральном статусе.

– Это то, с чем нам приходится мириться. Мне нечего добавить.

– Каково будет снова соревноваться с россиянами?

– Нормально. Посмотрим, кто приедет, этого мы пока не знаем.

Я не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме, – сказал Клэбо в интервью TV2.