Клэбо о допуске российских лыжников: «Это то, с чем нам приходится мириться. Каково будет снова соревноваться с ними? Нормально»
Клэбо высказался о возвращении российских лыжников.
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо прокомментировал возвращение российских лыжников на международную арену.
Россияне допущены к участию в гонках Кубка мира в нейтральном статусе.
– Это то, с чем нам приходится мириться. Мне нечего добавить.
– Каково будет снова соревноваться с россиянами?
– Нормально. Посмотрим, кто приедет, этого мы пока не знаем.
Я не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме, – сказал Клэбо в интервью TV2.
