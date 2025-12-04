Пеклецова о победе в коньковой «разделке»: «Состояние было тяжелое. На разминке чувствовала, что как будто бы гонка для меня не задастся»
Лыжница Пеклецова после победы на Кубке России: состояние было тяжелое.
Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала победу в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени.
«Состояние было тяжелое. На разминке чувствовала, что вообще как будто бы гонка для меня не задастся.
На первом круге было почему‑то очень сильно тяжело. На втором стало легче, а на третьем я уже смогла почувствовать свое какое‑то боевое состояние», – сказала Пеклецова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости