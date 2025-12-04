Пеклецова о победе в коньковой «разделке»: «Состояние было тяжелое. На разминке чувствовала, что как будто бы гонка для меня не задастся»

Лыжница Пеклецова после победы на Кубке России: состояние было тяжелое.

Лыжница Алина Пеклецова прокомментировала победу в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени.

«Состояние было тяжелое. На разминке чувствовала, что вообще как будто бы гонка для меня не задастся.

На первом круге было почему‑то очень сильно тяжело. На втором стало легче, а на третьем я уже смогла почувствовать свое какое‑то боевое состояние», – сказала Пеклецова.