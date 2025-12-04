  • Спортс
Дарья Непряева: «Думаю, Терентьева сможет вернуться на высокий уровень. Она очень сильная, если захочет, то все получится»

Дарья Непряева считает, что ее сестра Наталья вернется на высокий уровень.

Российская лыжница Дарья Непряева считает, что ее сестра Наталья Терентьева сможет вернуться на высокий уровень после второй беременности.

Терентьева пропускает текущий сезон.

«Конечно, когда мы узнали о беременности, мы очень обрадовались. Я думаю, что она сможет вернуться на высокий уровень. Она очень сильная, если она захочет, то все получится», – сказала Непряева.

Источник: ТАСС
logoДарья Непряева
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
