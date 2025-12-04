Савелий Коростелев: «Надеюсь, что FIS не будет медлить и успеет нам выдать статусы до Давоса»
Коростелев: надеюсь, FIS успеет выдать нам нейтральные статусы до этапа в Давосе.
Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал победу в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени.
«Интересные погодные условия. Снег быстрее, чем в Кировске. Старался задать темп с самого начала. Сегодня снег медленнее, если бы он был такой же, как пару дней назад, думаю, мы бы бежали вообще минут 20.
Я надеюсь, что FIS не будет медлить и успеет нам выдать статусы до Давоса», – сказал Коростелев.
Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости