Савелий Коростелев: «Надеюсь, что FIS не будет медлить и успеет нам выдать статусы до Давоса»

Коростелев: надеюсь, FIS успеет выдать нам нейтральные статусы до этапа в Давосе.

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал победу в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени.

«Интересные погодные условия. Снег быстрее, чем в Кировске. Старался задать темп с самого начала. Сегодня снег медленнее, если бы он был такой же, как пару дней назад, думаю, мы бы бежали вообще минут 20.

Я надеюсь, что FIS не будет медлить и успеет нам выдать статусы до Давоса», – сказал Коростелев.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.