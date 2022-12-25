Сергей Устюгов: «Трасса в Красногорске была не готова, лыжня не соответствовала стандартам. Я маленько расстроился, ругался в первый день»

заявил, что качество лыжной трассы на этапе Кубка России в подмосковном Красногорске не соответствует стандартам.

«Говорю не с какой-то обидой, но хотелось бы, чтобы вся трасса была готова во время соревнований. А не так, что ты идешь, катаешься и топчешь лыжню сам себе, это не особо приятно.

Вроде ты приехал на , но трасса здесь была не готова. Мы хотим, чтобы наш спорт показывали, но лыжня не соответствовала стандартам.

Тем более это Подмосковье, и я маленько расстроился, ругался в первый день. Это мое личное мнение, но с теми ребятами, с которыми я шел по лыжне, мы были немного в шоке», – сказал Устюгов.

Также Устюгов заявил, что в январе начнет подготовку к чемпионату России, который пройдет в марте в Тюмени.

«29 декабря я поеду на новогоднюю гонку в Челябинск, оттуда еду домой к семье. 5 января вместе с семьей отправляюсь в Сыктывкар, где начинаю жестко готовиться к чемпионату России.

Две тренировки в день, катать объемы – все, как я люблю, но я пока по этому не соскучился», – отметил лыжник.