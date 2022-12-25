Сергей Устюгов: «Трасса в Красногорске была не готова, лыжня не соответствовала стандартам. Я маленько расстроился, ругался в первый день»
Сергей Устюгов заявил, что качество лыжной трассы на этапе Кубка России в подмосковном Красногорске не соответствует стандартам.
«Говорю не с какой-то обидой, но хотелось бы, чтобы вся трасса была готова во время соревнований. А не так, что ты идешь, катаешься и топчешь лыжню сам себе, это не особо приятно.
Вроде ты приехал на Кубок России, но трасса здесь была не готова. Мы хотим, чтобы наш спорт показывали, но лыжня не соответствовала стандартам.
Тем более это Подмосковье, и я маленько расстроился, ругался в первый день. Это мое личное мнение, но с теми ребятами, с которыми я шел по лыжне, мы были немного в шоке», – сказал Устюгов.
Также Устюгов заявил, что в январе начнет подготовку к чемпионату России, который пройдет в марте в Тюмени.
«29 декабря я поеду на новогоднюю гонку в Челябинск, оттуда еду домой к семье. 5 января вместе с семьей отправляюсь в Сыктывкар, где начинаю жестко готовиться к чемпионату России.
Две тренировки в день, катать объемы – все, как я люблю, но я пока по этому не соскучился», – отметил лыжник.
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