Сорин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Не буду называть фамилии, это личное дело каждого. Некоторые уже отправили заявки»

Сорин: некоторые лыжники уже отправили заявки на нейтральный статус.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не стал раскрывать имена спортсменов, подавших заявки на нейтральный статус.

«Податься на нейтральный статус может каждый спортсмен, который считает, что он пройдет по критериям.

Не буду называть фамилии, это личное дело каждого. Некоторые уже отправили свои заявки, теперь будут ждать результаты», – сказал Сорин.