Сергей Волков: «Я безумно счастлив. Не рассчитывал сегодня взять медаль, планировал это сделать в Кировске»

Лыжник Волков: безумно счастлив, что взял медаль в коньковой гонке в Тюмени.

Лыжник Сергей Волков прокомментировал свое выступление в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).

Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев.

«Я безумно счастлив. Хочу сказать спасибо Коростелеву , мы с ним пересеклись вместе, работали по дистанции. Я понимал, что нужно беречь силы, потому что календарь плотный.

Не рассчитывал сегодня взять медаль, планировал это сделать в Кировске. Я должен уметь собираться, но при любом состоянии», – сказал Волков.