Сергей Волков: «Я безумно счастлив. Не рассчитывал сегодня взять медаль, планировал это сделать в Кировске»
Лыжник Волков: безумно счастлив, что взял медаль в коньковой гонке в Тюмени.
Лыжник Сергей Волков прокомментировал свое выступление в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).
Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев.
«Я безумно счастлив. Хочу сказать спасибо Коростелеву, мы с ним пересеклись вместе, работали по дистанции. Я понимал, что нужно беречь силы, потому что календарь плотный.
Не рассчитывал сегодня взять медаль, планировал это сделать в Кировске. Я должен уметь собираться, но при любом состоянии», – сказал Волков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости