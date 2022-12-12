«Просто пацанская пикировка. Думаю, что никто не пытался никого унизить». Бородавко о словах Устюгова и Большунова про «мешков»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывания лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России в шутку назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Я бы вообще на это не обращал внимание. Просто пацанская пикировка, то есть в этом нет ничего необычного. Думаю, что никто не пытался никого унизить.

Не увидел обидных слов ни с той, ни с другой стороны. Один сказал, второй ответил. Завтра увидим, сможет ли Сергей Устюгов бороться с Александром Большуновым», – сказал Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные