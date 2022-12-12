«Просто пацанская пикировка. Думаю, что никто не пытался никого унизить». Бородавко о словах Устюгова и Большунова про «мешков»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывания лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России в шутку назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Я бы вообще на это не обращал внимание. Просто пацанская пикировка, то есть в этом нет ничего необычного. Думаю, что никто не пытался никого унизить.

Не увидел обидных слов ни с той, ни с другой стороны. Один сказал, второй ответил. Завтра увидим, сможет ли Сергей Устюгов бороться с Александром Большуновым», – сказал Бородавко.