Юрий Бородавко: «Планируем, что Большунов к февралю сможет выйти на оптимальные кондиции. Главные старты для него – это «Чемпионские вершины» и ЧР»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Чусовом.

«В начале сезона не было той готовности. Мы изначально говорили и планировали, что за счет стартов Александр будет набирать форму. Планируем, что Александр к февралю сможет выйти на свои оптимальные кондиции. Главные старты сейчас для Большунова – это «Чемпионские вершины» и чемпионат России.

Александр перед каждой гонкой настраивается только на победу. Эти два старта – самые главные. Подготовка и стратегия выстраивалась под эти старты», – сказал Бородавко.

«Александр выиграл уверенно. Денис Спицов показал хорошую тактическую подготовку – начал спокойно, потом Большунова догнал, они вместе прошли, на финише увеличил отрыв от всех до 30 секунд. Это говорит о том, что Денис начинает набирать форму.

Сегодня была плотная борьба с третьего по восьмое места, качели – кто чуть лучше приспособился. Падение не позволило Алексею Червоткину занять третье место. Была хорошая борьба, это говорит о том, что у нас высокая конкуренция. Спортсмены не прогуливаются», – цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Лыжи. Кубок России. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Семиков – 3-й, Устюгов – 7-й

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