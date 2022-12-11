Бородавко о словах Большунова и Устюгова про «мешков»: «Это всего-навсего эмоции. Не стоит искать больших ссор»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова Александра Большунова в адрес Сергея Устюгова.

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Я не знаю, разговаривали они лично или нет после слов Устюгова, но это всего-навсего эмоции. Не стоит искать каких-то больших ссор. Не хочу это даже обсуждать. Они профессионалы и решат свои вопросы сами. Устюгов сказал это на эмоциях», – сказал Бородавко.

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