Бородавко о словах Большунова и Устюгова про «мешков»: «Это всего-навсего эмоции. Не стоит искать больших ссор»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал слова в адрес .

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Я не знаю, разговаривали они лично или нет после слов Устюгова, но это всего-навсего эмоции. Не стоит искать каких-то больших ссор. Не хочу это даже обсуждать. Они профессионалы и решат свои вопросы сами. Устюгов сказал это на эмоциях», – сказал Бородавко.