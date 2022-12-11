Губерниев о трансляциях лыжных гонок: «Прогресс не остановить, поэтому пердуны должны перестать мешать жить нашей молодежи»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пикировке между лыжниками и .

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Большунов победил, и он больше не мешок. В каждой штуке есть доля шутки. Слова Александра о том, что они сделали Устюгова чемпионом? Надеюсь, он неудачно пошутил.

Обидно другое, что никто не видит их соперничество. Лыжники молчат, их никто не смотрит, а их все устраивает. В лыжах сейчас 19‑й век и крепостное право, а биатлон транслируется и медийно прогрессирует.

Степанова демонстрирует, что старые пердуны неправы, молодежь невозможно загнать в рамки. Сейчас можно успеть и в телефоне посидеть, и блог свой вести, и демонстрировать выдающиеся результаты в спорте. Прогресс не остановить, поэтому пердуны должны перестать мешать жить нашей молодежи», – сказал Губерниев.

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