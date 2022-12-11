Сергей Крянин: «Думаю, происходящее между Большуновым и Устюговым – это дружеские подколки. Ребята так друг друга заводят»

Член президиума Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин высказался о пикировке между и .

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Думаю, что происходящее между Большуновым и Устюговым – это дружеские подколки. Ребятам нужен стимул, нужны эмоции на трассе. Вот так ребята друг друга заводят. Уверен, что это не кулачные бои – 100%. Это нужно, чтобы им самим было интереснее бороться.

Сейчас Большунов и Устюгов – спортсмены примерно одного уровня, которые могут украсить сезон своей борьбой за , – сказал Крянин.