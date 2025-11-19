3 декабря ожидается решение CAS по апелляции России, сообщил Тихомиров: «Дальше уже тянуть некуда»

3 декабря ожидается решение CAS по возможному допуску россиян на турниры FIS.

Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции в отношении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ожидается 3 декабря.

Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. В октябре FIS оставила в силе недопуск россиян на соревнования, который длится с 2022 года, однако российская сторона обжаловала это решение в CAS.

– Мы ждем 3 декабря решение по участию в Олимпиаде. А так, готовимся к сезону. Поднимаем статус чемпионата России. Это всегда было важно и будет важно. На примере той же Америки – US Open. Почему мы должны вечно что‑то придумывать, когда есть чемпионат России? Продолжаем и спортсменов мотивировать. Это важно, те же призовые, антураж и все что с этим связано.

– По поводу 3 декабря вы ждете, что в эту дату будет решение CAS?

– Да. Мы на это рассчитываем. Дальше уже тянуть некуда. Полтора месяца отбора остается, а там еще куча нюансов, – сказал Тихомиров.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.