Дмитрий Губерниев: «Пока сборники не выиграли обратно у Устюгова, они мешки»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужского спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.
Победу одержал Сергей Устюгов, вторым стал Александр Большунов, третьим – Александр Терентьев.
«Я за него (Устюгова) очень рад. Он большой молодец. Его многие уже, можно сказать, похоронили. Но Сергей доказал, что он — спортсмен экстракласса.
Устюгов заявил, что теперь может называть сборников мешками, так как летом так называли его? Это его право. Как говорится: «Пусть проигравший плачет».
Пока сборники не выиграли обратно у Устюгова, они мешки», — сказал Губерниев.
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