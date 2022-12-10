Дмитрий Губерниев: «Пока сборники не выиграли обратно у Устюгова, они мешки»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужского спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

Победу одержал , вторым стал , третьим – .

«Я за него (Устюгова) очень рад. Он большой молодец. Его многие уже, можно сказать, похоронили. Но Сергей доказал, что он — спортсмен экстракласса.

Устюгов заявил, что теперь может называть сборников мешками, так как летом так называли его? Это его право. Как говорится: «Пусть проигравший плачет».

Пока сборники не выиграли обратно у Устюгова, они мешки», — сказал Губерниев.