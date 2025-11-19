Скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина
Скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина.
Олимпийская чемпионка Саппоро-1972 в лыжной эстафете Алевтина Олюнина скончалась в возрасте 83 лет.
Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок России.
Олюнина также является серебряным призером Олимпиады в гонке на 10 км, двукратной чемпионкой мира 1970 года.
«Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны.
Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», – говорится в сообщении федерации.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФЛГР
