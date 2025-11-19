Вяльбе о смерти Олюниной: «Она болела, уже не ходила – деменция, сахарный диабет. Очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей»

Елена Вяльбе: Олюнина была светлым, жизнерадостным человеком.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о смерти олимпийской чемпионки Саппоро-1972 в лыжной эстафете Алевтины Олюниной.

Олюнина скончалась в возрасте 83 лет.

«Очень светлый, жизнерадостный человек. Жаль, очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей. Она болела, уже не ходила, деменция и сахарный диабет», – сказала Вяльбе.

Скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина