Олимпийская чемпионка Диггинс подтвердила, что завершит карьеру в конце сезона: «Тяжело расставаться, но в душе я чувствую, что это верное решение»

Американская лыжница Джесси Диггинс подтвердила, что завершит карьеру по окончании сезона.

Об этом 34-летняя спортсменка сообщила в соцсетях.

«Всем привет, хочу сообщить, что это мой последний сезон в лыжных гонках! Тяжело расставаться со столь любимым мною спортом, но в душе я чувствую, что это верное решение. Я с нетерпением открываю новую главу в своей жизни!

Лыжи подарили мне больше радости, испытаний, смелости и людей, чем я могла себе представить. Поэтому хочу, чтобы вы были вместе со мной и в этом последнем сезоне. Завершить эту главу в окружении семьи, друзей, команды, невероятных людей, болельщиков, которые всегда поддерживали меня – это значит для меня все», – написала американка.

Диггинс – олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и трехкратный обладатель Кубка мира.

О планах Диггинс завершить карьеру уже сообщал рейс-директор рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Саймон Каприни.

