Умер последний чемпион мира на деревянных лыжах норвежец Магне Мюрмо.

Олимпийский призер и чемпион мира по лыжным гонкам из Норвегии Магне Мюрмо скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает NRK. С 2014 года Мюрмо боролся с болезнью Альцгеймера.

Норвежец является последним чемпионом мира на деревянных лыжах – в 1974-м он выиграл гонку на 15 км в Фалуне. На том ЧМ лыжники использовали как деревянные, так и первые модели пластиковых лыж – в целом соревнования показали превосходство новинки.

Мюрмо также завоевывал бронзу ЧМ-1974 (эстафета) и серебро Олимпийских игр-1972 в Саппоро (гонка на 50 км).