  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина
2

Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина

Призер ОИ-2022 Аввакумова может стать тренером сборной по прыжкам с трамплина.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Ирина Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина.

«Иру мы не уговаривали остаться спортсменкой. То, что она поставила такую жирную точку на Олимпиаде в Пекине, – это большой успех и для нее, и для федерации, и для вида спорта.

Она планировала завершать карьеру, но тем не менее находится в сфере интересов и федерации, и тренерского штаба сборной команды по прыжкам с трамплина. В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина параллельно с судейством не на общественных началах, а фактически на официальном контракте с федерацией с весны этого года.

Она выезжала на несколько тренировочных мероприятий и оказывала консультационную поддержку.

Я не исключаю ее дальнейшего вхождения в тренерский штаб в качестве специалиста. Поскольку тот опыт, знания, которые она получила как спортсменка, и как кандидат наук, она защитила диссертацию, позволяют рассчитывать, что у нас в поле зрения квалифицированный специалист именно по женским прыжкам.

Мы знаем ее информацию по поводу судейства в хоккее, ей это приносит удовольствие, и мы с ней на связи», – рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Судейство дало жизни новый смысл». Призер Олимпиады в трамплине – теперь арбитр в хоккее

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Дмитрий Дубровский
logoИрина Аввакумова
прыжки с трамплина
logoсборная России жен (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Не исключаем, что CAS может изменить решение FIS. Минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть». Дубровский о недопуске лыжников
19 ноября, 07:40
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
7 ноября, 09:29
12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян
7 ноября, 09:16
Главные новости
Юрий Бородавко: «Чтобы подтвердить нейтральный статус, спортсменам нужно выполнить требования МОК. А они на самом деле очень унизительны»
сегодня, 11:08
Олимпийская чемпионка Гут-Бехрами получила разрыв крестообразной связки колена
сегодня, 07:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Япония выиграла командный микст, Словения – 2-я, Австрия – 3-я, Норвегия – 5-я
вчера, 19:30
Свищев о Большунове: «Мы все желаем ему спортивного долголетия. Все зависит от желания самого Александра: продолжать ли карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес»
вчера, 18:49
Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Шистад победили в классических спринтах, Эвенсен – 2-й, Валнес – 3-й
вчера, 15:25
Лыжи. Турнир в Елливаре. Далквист и Гран выиграли классические спринты, Сундлинг и Ангер – 2-е
вчера, 15:11
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Терентьев выиграл спринт классическим стилем, Забалуев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 12:30Видео
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева выиграла классический спринт, Баранова – 2-я, Сергеева – 3-я
вчера, 12:21Видео
Елена Вяльбе: «Любовь к Большунову в нашей стране очень велика. Если бы Александр выступал на Олимпиаде, 99% населения России болели бы за него»
вчера, 11:06
Андрей Краснов: «Разочаровался в олимпийском движении в 2018 году, когда на Игры не допустили моих товарищей. Видел, как по ним это ударило»
вчера, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09