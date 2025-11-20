Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина

Призер ОИ-2022 Аввакумова может стать тренером сборной по прыжкам с трамплина.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Ирина Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина.

«Иру мы не уговаривали остаться спортсменкой. То, что она поставила такую жирную точку на Олимпиаде в Пекине, – это большой успех и для нее, и для федерации, и для вида спорта.

Она планировала завершать карьеру, но тем не менее находится в сфере интересов и федерации, и тренерского штаба сборной команды по прыжкам с трамплина. В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина параллельно с судейством не на общественных началах, а фактически на официальном контракте с федерацией с весны этого года.

Она выезжала на несколько тренировочных мероприятий и оказывала консультационную поддержку.

Я не исключаю ее дальнейшего вхождения в тренерский штаб в качестве специалиста. Поскольку тот опыт, знания, которые она получила как спортсменка, и как кандидат наук, она защитила диссертацию, позволяют рассчитывать, что у нас в поле зрения квалифицированный специалист именно по женским прыжкам.

Мы знаем ее информацию по поводу судейства в хоккее, ей это приносит удовольствие, и мы с ней на связи», – рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

