Александр Большунов: «Разочарован, что мы не сможем принять участие в Кубке мира. Люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам в интервью норвежскому телеканалу TV2 высказался об отстранении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует сегодня.

«Конечно, разочарован тем, что мы не сможем принять участие в Кубке мира и чемпионате мира в Планице.

Лыжники, которые сейчас едут в Рука, могли бы, пожалуй, поставить себя на наше место. Мне бы хотелось посмотреть, как они отреагируют.

Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, россиян. Может быть, нам, напротив, нужна поддержка? Спорт – это мир, спорт должен объединять людей и ничего больше», – сказал Большунов.

«Медали на Кубке мира, конечно, будут разыгрываться без борьбы. Стоит только посмотреть на результаты прошлой зимы.

Конечно, я часто думаю о том, что мне не удастся побороться за медали чемпионата мира. Тот факт, что мы, российские спортсмены, в одно время с ЧМ в Планице будем соревноваться дома в России, трудно принять», – добавил лыжник.

– Как вы думаете, когда вы снова встретитесь в поединке со своим соперником Йоханнесом Клэбо?

– Я не знаю. Просто знаю, что я готов, – ответил Большунов.